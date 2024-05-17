Громкий трансфер в КХЛ! «Амур» заполучил звёздного форварда СКА

Сегодня из КХЛ пришла громкая новость. Нападающий Алекс Гальченюк и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию, после чего форвард подписал контракт с «Амуром» на один год.

В прошедшем регулярном сезоне 30-летний Гальченюк провёл за армейский клуб 61 встречу, в которых забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков.

Напомним, Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года. Ранее, 9 июля 2023 года, хоккеист был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.

Сразу вспоминается, как помпезно и ярко представляли Алекса в СКА, как рассчитывали на него, ждали классной по меркам хоккеиста такого уровня игры. Но в итоге Алекс отыграл в СКА всего сезон. Не сказать, что провальный, но от нападающего явно ожидали большего. Особенно в плей-офф. Также не будем забывать, что Гальченюк занимал легионерскую позицию и получал приличную зарплату.

Правда, в «Амуре» выступающего на дефицитной позиции нападающего Гальченюка тоже не обидели, с ходу выдав оклад в 80 млн рублей, не считая бонусной части. Достойно, но и спрос с одного из лидеров будет высоким.

Алекс Гальченюк в СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«С интересом «Амура» в этом трансфере всё понятно – Хабаровску очень нужны сильные игроки, лидеры, но многие звёзды отказываются ехать на Дальний Восток за любые деньги. А без классных хоккеистов классную команду не построишь. Гальченюк в этом плане – на 100% подходящий вариант. У него огромный опыт игры в НХЛ, он совсем недавно играл за сборную США на чемпионате мира. Словом, тёртый калач, который умеет давать результат. Плюс в «Амуре» уже есть несколько хороших североамериканцев, а стиль игры Андрея Мартемьянова вполне канадский. Гальченюк будет там чувствовать себя как рыба в воде.

СКА тоже внакладе не остаётся. Всё же Алекс не играет на те деньги, которые ему платили в Петербурге. Да, больших претензий к нему нет, но и лидером стать не удалось. Ожидания ведь были очень высокие. Даже его бывший партнёр по команде в АХЛ Михаил Мальцев писал, что Гальченюк будет «шатать лигу». Пока пошатать КХЛ не вышло, надо идти на второй круг уже в другой команде. А СКА пустит освободившиеся деньги на зарплату другим сильным нападающим. Мы знаем, что выбор сейчас на рынке есть – петербуржцы найдут усиление», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Напомним, например, в ближайшее время состав СКА пополнит нападающий Михаил Григоренко, который тоже может сыграть на позиции центрального нападающего. Несомненно, будут у команды Романа Ротенберга и другие приобретения, а с нынешними реалиями и жёстким потолком зарплат поместить всех мастеров под одну платёжку не представляется реальным.

Посмотрим, как Алекс адаптируется на Дальнем Востоке и проявит себя в новом клубе. Но в любом случае должно получиться ярко и интересно.