В США всплыло скандальное видео с задержанием Гальченюка. Но в России он нашёл себя в СКА

Алекс Гальченюк – хоккеист с непростой судьбой. Помнится, как его агентом в Северной Америке работал нынешний тренер «Торпедо» Игорь Ларионов, как в «Монреале» американца с белорусскими корнями выбирали в первом раунде драфта 2012 года под общим третьим номером. Как в составе молодёжной сборной США габаритный центральный нападающий выигрывал золотые медали чемпионата мира в 2013 году.

Алексу пророчили большое хоккейное будущее и предрекали звёздные годы в НХЛ, предпосылки к подобному развитию событий действительно были. Посмотрите на выступление форварда за «Канадиенс»: в среднем по 50 очков за сезон, цифры очень приличные. Гальченюк был хорошим ассистентом, мог забить сам, старался отрабатывать в обороне.

В 2018 году Гальченюка обменяли в «Аризону» (свой последний сезон в «Монреале» он закончил с показателем полезности «-31»), а дальше пошло-поехало. Карьера в Северной Америке у хоккеиста начала рушиться, ни в одной команде он долго не задерживался, а со временем начали появляться проблемы с дисциплиной. Нужно понимать, что НХЛ – это жёсткий бизнес, терпеть различного рода выходки и репутационные уроны не будет ни один клуб. До поры до времени Алекс пытался закрепиться в «Питтсбурге», «Миннесоте», «Оттаве», «Торонто», «Колорадо».

Интересно, что карьера Гальченюка в НХЛ завершилась (а сейчас в этом нет никаких сомнений) именно в «Аризоне». В клубе, в который нападающий пытался зайти в третий раз. 1 июля 2023 года Алекс подписал двусторонний контракт с «койотами», а уже через две недели оказался на улице из-за неприятной истории с задержанием полицейскими.

Сегодня появилось видео того памятного скандала с Гальченюком, арестованным 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.

В отчёте полицейского управления Скоттсдейла говорится, что Гальченюк вёл себя агрессивно по отношению к полицейским после того, как врезался на автомобиле в дорожный знак. Хоккеист неоднократно использовал расовые оскорбления в адрес сотрудника полиции во время задержания и угрожал убить двух полицейских. Гальченюк сослался на связи в Москве, сказав: «Я собираюсь порезать тебя, твою жену, твою дочь» и «Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, ваша родня будут мертвы».

Всё это, конечно, не добавило Алексу вистов (наоборот, усугубило ситуацию), но за нападающего сыграли его имя и мастерство. После освобождения из американской тюрьмы хоккеист и его представители начали рассматривать варианты трудоустройства в КХЛ, тем более что спрос был приличный. В результате двухлетний контракт с Гальченюком подписал СКА, а Алекс, изначально привыкавший к новым реалиям и набиравший форму, постепенно стал одним из главных людей в команде Романа Ротенберга.

Уже сейчас в активе у нападающего 18 (9+9) баллов за результативность и более 16 минут на площадке за игру. Алекса брали в СКА именно для того, чтобы он удвоил мастерство в центральной линии армейцев, усилил игру в неравных составах, добавил креатива и мысли на льду. Сейчас можно сказать, что американец нашёл себя в СКА и России, встав если не в один ряд по уровню с Радуловым, то где-то рядом. Нашей лиге нужны звёзды и личности, и сегодняшнего Гальченюка можно смело отнести к таковым. Главное, не нарушать режим и соблюдать законодательство, иначе ничего хорошего не выйдет. Да и в клубе уровня СКА с Алексом, нет сомнений, сразу провели серьёзный разговор, объяснив все нюансы. В 29 лет нужно становиться взрослым, оставляя все выкрутасы в прошлом.

Вообще же Алексу не стоило тянуть и пытаться искать шанс за шансом в НХЛ. Нужно было давно перебираться в КХЛ, зарабатывать и проявлять себя здесь. Тогда бы, глядишь, и никаких скандалов с задержанием не случилось.