Безумный матч в плей-офф НХЛ! «Даллас» дважды забил в овертайме, чтобы выбить «Колорадо»

«Колорадо» решил не отставать от тенденций второго раунда Кубка Стэнли — шестой матч каждой из серий проходит на арене команды, которая может вылететь в случае поражения. «Лавины» после победы в первой игре с «Далласом» неожиданно проиграли три раза подряд, но, впервые оказавшись в шаге от досрочного завершения сезона, смогли выиграть в гостях и вернуть серию в Денвер. Примеры других шестых матчей «Эвеланш» явно не устраивали — и «Каролина», и «Бостон» свои встречи завершили вылетом из плей-офф, при этом владея преимуществом по ходу игры. Команда Джареда Беднара явно была настроена ещё раз съездить в Техас, чтобы решить исход противостояния там.

«Болл-Арена» делала всё, чтобы помочь своей команде продлить сезон как минимум на пару дней — зрители ещё до стартового вбрасывания оказали очень мощную поддержку «Колорадо», который получил этот заряд и начал матч активнее соперника. Впрочем, надолго этого запала не хватило — «Даллас» довольно быстро выровнял игру, сведя на нет все усилия «лавин» в первом периоде. Сами «звёзды» за 20 минут тоже не особо преуспели — на другом конце площадки был надёжен Александр Георгиев, который, хоть и не совершал каких-то впечатляющих сейвов, как его визави Джейк Эттингер — просто не приходилось, со своей работой справлялся на все 100.

В равных составах команды не могли подобрать ключей к воротам — соперники действовали довольно осторожно, и спровоцировать эмоции не помогла даже небольшая потасовка под занавес стартовой трети. Хотя Мэйсон Марчмент очень старался.

Оттого повышалась ценность большинства, которое, правда, обоим клубам было ещё необходимо добыть — достаточно осторожная манера игры нашла отражение в отсутствии удалений до начала второго периода. Первым в штрафной бокс присел Мэтт Дюшейн, оказавший серьёзную услугу своей бывшей команде — в первые секунды после его фола было сложно определить, кто именно владел численным преимуществом, но едва «Эвеланш» смогли закрепиться в зоне атаки, наказание последовало незамедлительно.

Автором первого гола в матче стал Микко Рантанен, который оказался в полном одиночестве в паре метров от Эттингера. Угол был довольно острым, но финн сумел найти пространство между стойкой ворот и голкипером, выверенным броском направив шайбу над плечом американца. «Колорадо» сделал то, чего раньше в этой серии ему не удавалось — забросил первым.

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«Старз» вскоре получили свой шанс разыграть лишнего, однако воспользоваться им не сумели — спецбригада «лавин» безупречно справилась со своей задачей, нейтрализовав все попытки гостей отыграться. До перерыва пробить Георгиева «звёздам» тоже не удалось — и это несмотря на почти трёхкратное превосходство по броскам в створ по итогам вторых 20 минут.

В третьем периоде это получилось сделать с первой же попытки — в результате быстрой контратаки и изящного паса от Евгения Дадонова капитан «Далласа» Джейми Бенн вышел прямо на голкипера «Колорадо». В очной битве опытный форвард оказался сильнее и, что главное, хитрее — 1:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сценарий начал напоминать случаи «Каролины» и «Бостона», не находите? Домашняя команда открывает счёт, но затем позволяет сопернику вернуться в игру и… нет, об этом «Эвеланш» думать не хотели. Напряжение продолжало нарастать, что отражалось на хоккеистах, которые действовали всё более сумбурно. Вырывать победу в основное время могли обе команды, но, помимо голкиперов, ворота самоотверженно защищали и полевые игроки — за 60 минут определить сильнейшего не вышло, и во второй раз в серии исход встречи решался в овертайме.

Сегодня ожидание победной шайбы заняло чуть больше времени, чуть в первом матче. Хотя гости могли закрывать серию вскоре после выхода из раздевалок — «звёзды» закрыли «Колорадо» в его зоне почти на две минуты, но извлечь выгоду из этого не смогли.

В середине двадцатиминутки «Даллас» всё-таки забил — шайба влетела в ворота Георгиева после броска Марчмента, однако судьи сразу дали понять, что находившийся возле россиянина Дюшейн блокировал вратаря. К негодованию Питера Дебура, решение осталось в силе даже после просмотра, хотя надо сказать, что всё, мягко говоря, не так однозначно — кажется, что Кейл Макар толкнул на своего вратаря нападающего «Старз». Видимо, арбитры посчитали, что первоначальный контакт Дюшейна и Георгиева состоялся ещё до «помощи» защитника «Эвеланш». Иначе объяснить отмену гола очень тяжело.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.

В момент объявления решения многие болельщики «Колорадо», которые успели в ужасе схватиться за голову, вздохнули с облегчением, в то время как в соцсетях разгорелся настоящий пожар — вердикт судей некоторые журналисты успели окрестить безумным, и стало понятно, что в случае победы «лавин» скандала точно было бы не избежать. Но до этой победы ещё нужно было добраться, а по итогам первого овертайма гораздо ближе к успеху был «Даллас».

Развязка наступила в середине второго дополнительного периода. Иронично (и, пожалуй, справедливо), что автором решающего гола стал… Мэтт Дюшейн. Бросок канадца завершил этот безумный матч и выбил «Эвеланш» из борьбы за Кубок Стэнли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Старз» во второй раз подряд добрались до финала Западной конференции, где им будет противостоять победитель серии «Ванкувер» — «Эдмонтон».