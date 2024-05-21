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Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 20 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов, таблица

Финны против сенсации, Швеция пока идеальна. Итоги дня на чемпионате мира по хоккею — 2024
Денис Лутченко
Итоги дня на чемпионате мира по хоккею: 20 мая
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Польша и Великобритания не задержались в элите.

20 мая на ЧМ-2024 по хоккею состоялся предпоследний день группового этапа. Коротко подводим итоги четырёх матчей.

ЧМ-2024 . Группа A
20 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Великобритания
Окончен
2 : 5
Норвегия
0:1 Викингстад (Крогдаль, Вольд Энгебротен) – 04:34     0:2 Торесен – 06:46     0:3 Бакке Ольсен (Стеен, Брандсегг-Нюгор) – 12:25     0:4 Брандсегг-Нюгор (Торесен, Цуккарелло) – 21:18 (pp)     1:4 Перлини (Дауд, О'Коннор) – 24:56 (pp)     1:5 Бакке Ольсен (Брандсегг-Нюгор) – 44:36     2:5 Беттеридж (Лэйк, Мози) – 47:25    

Великобритания и Норвегия проводили матч за право остаться в элитном дивизионе, при этом норвежцам достаточно было просто не проиграть в основное время. Но подопечные Тобиаса Юханссона сразу обозначили своё преимущество и сняли все вопросы уже к середине первого периода – Викингстад, Торесен и Бакке Ольсен трижды огорчили к этому времени британского голкипера Уистла.

В дальнейшем сборная с Туманного Альбиона обозначила борьбу в матче, но на исход игры шайбы британцев никак не повлияли. 5:2, Норвегия остаётся в элите, Великобритания отправляется обратно в первый дивизион.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2024 . Группа B
20 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Франция
1:0 Рэймонд (Бураковски, Хольмберг) – 28:00     1:1 Бертран (Будон, Реш) – 29:23     2:1 Карлссон (Хедман, Кемпе) – 41:29 (pp)     3:1 Бураковски (Рэймонд) – 59:56 (en)    

Игра с французами выдалась неожиданно трудной для шведов. Открыли счёт «Тре Крунур» только в середине матча, причём тут же пропустили в ответ, а победный гол Швеция организовала лишь на старте третьего периода – могучий бросок Эрика Карлссона в большинстве оказался неразрешимой задачей для проведшего великолепный матч голкипера Папийона. Но до победы дело шведы довели, забили ещё в пустые ворота на последних секундах и продолжили идти без очковых потерь по дистанции группового этапа. Шведы застолбили за собой первое место в группе В, в четвертьфинале плей-офф «Тре Крунур» сыграют либо с Австрией, либо с Финляндией.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2024 . Группа A
20 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 1
Дания
1:0 Бьёрнинен (Маттила, Мяяття) – 43:26     2:0 Риссанен – 45:03     2:1 Труэ (Мёльгор, Русселль) – 58:16     3:1 Йормакка – 59:07    

Финны сделали шаг к плей-офф, обыграв датчан, но этот успех команде Суоми дался совсем нелегко. Два периода в этой игре сохранялся счёт 0:0, и лишь на 44-й минуте подопечные Юкки Ялонена смогли открыть счёт – Бьёрнинен подкараулил отскок от борта. Тут же финны забили ещё раз, и на этом дело было сделано. Правда, датчане отыграли одну шайбу в концовке, но вскоре пропустили в пустые ворота. 3:1, теперь для гарантированного выхода в плей-офф Финляндии нужно не проиграть в основное время Швейцарии. Хотя задача может ещё больше упроститься, если австрийцы не смогут обыграть Великобританию в основное время.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

ЧМ-2024 . Группа B
20 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 1
Польша
0:1 Валенга (Лищарчик, Брык) – 09:11 (pp)     1:1 Михайлис (Шестаков) – 12:35     2:1 Орехов (Михайлис, Данияр) – 50:20     3:1 Старченко – 54:25    

В этот день состоялась ещё одна игра за выживание – Казахстан встретился с Польшей. Поляки, которых устраивала только победа в основное время, провели хороший матч, перебросали соперника и даже открыли счёт, но в конечном итоге всё решило более высокое исполнительское мастерство отдельных казахстанских хоккеистов – новоиспечённых обладателей Кубка Гагарина Михайлиса и Орехова, а также опытнейшего Старченко.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

После этой победы Казахстан поднялся на шестое место в своей группе и останется там, если французы не обыграют немцев в основное время. Польша же вслед за Великобританией отправляется в первый дивизион, на следующий год в элите эти сборные заменят венгры и словенцы.

Турнирная таблица ЧМ-2024 по хоккею
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