Финны против сенсации, Швеция пока идеальна. Итоги дня на чемпионате мира по хоккею — 2024

20 мая на ЧМ-2024 по хоккею состоялся предпоследний день группового этапа. Коротко подводим итоги четырёх матчей.

Великобритания и Норвегия проводили матч за право остаться в элитном дивизионе, при этом норвежцам достаточно было просто не проиграть в основное время. Но подопечные Тобиаса Юханссона сразу обозначили своё преимущество и сняли все вопросы уже к середине первого периода – Викингстад, Торесен и Бакке Ольсен трижды огорчили к этому времени британского голкипера Уистла.

В дальнейшем сборная с Туманного Альбиона обозначила борьбу в матче, но на исход игры шайбы британцев никак не повлияли. 5:2, Норвегия остаётся в элите, Великобритания отправляется обратно в первый дивизион.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Игра с французами выдалась неожиданно трудной для шведов. Открыли счёт «Тре Крунур» только в середине матча, причём тут же пропустили в ответ, а победный гол Швеция организовала лишь на старте третьего периода – могучий бросок Эрика Карлссона в большинстве оказался неразрешимой задачей для проведшего великолепный матч голкипера Папийона. Но до победы дело шведы довели, забили ещё в пустые ворота на последних секундах и продолжили идти без очковых потерь по дистанции группового этапа. Шведы застолбили за собой первое место в группе В, в четвертьфинале плей-офф «Тре Крунур» сыграют либо с Австрией, либо с Финляндией.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Финны сделали шаг к плей-офф, обыграв датчан, но этот успех команде Суоми дался совсем нелегко. Два периода в этой игре сохранялся счёт 0:0, и лишь на 44-й минуте подопечные Юкки Ялонена смогли открыть счёт – Бьёрнинен подкараулил отскок от борта. Тут же финны забили ещё раз, и на этом дело было сделано. Правда, датчане отыграли одну шайбу в концовке, но вскоре пропустили в пустые ворота. 3:1, теперь для гарантированного выхода в плей-офф Финляндии нужно не проиграть в основное время Швейцарии. Хотя задача может ещё больше упроститься, если австрийцы не смогут обыграть Великобританию в основное время.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

В этот день состоялась ещё одна игра за выживание – Казахстан встретился с Польшей. Поляки, которых устраивала только победа в основное время, провели хороший матч, перебросали соперника и даже открыли счёт, но в конечном итоге всё решило более высокое исполнительское мастерство отдельных казахстанских хоккеистов – новоиспечённых обладателей Кубка Гагарина Михайлиса и Орехова, а также опытнейшего Старченко.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

После этой победы Казахстан поднялся на шестое место в своей группе и останется там, если французы не обыграют немцев в основное время. Польша же вслед за Великобританией отправляется в первый дивизион, на следующий год в элите эти сборные заменят венгры и словенцы.