Тренер «Флориды» Морис рассказал о состоянии команды в финальной серии Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после победы в третьей встрече финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3) высказался о состоянии команды.

«У каждой команды есть свой характер. Это другая команда, и они были настроены серьёзно уже после тренировочного лагеря. Они были сосредоточенны и уравновешенны в течение всего сезона.

Сегодня ребята не сильно отличаются от того, какими они были три недели назад. Хоккеисты управляли раздевалкой в течение сезона. Из тренировочного лагеря они уже управляли раздевалкой. Я заглядываю туда время от времени и передам им привет», — цитирует Мориса сайт НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.