«Мы не заглядываем так далеко». Капитан «Флориды» Барков о возможной победе в Кубке Стэнли

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о победе в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 над «Эдмонтон Ойлерз» (4:3).

«Очевидно, победа в Кубке Стэнли очень важна для нас, но мы не думаем об этом. Ты не можешь об этом думать. Всё, что нам нужно делать, это просто наслаждаться каждым моментом. Прямо сейчас мы должны наслаждаться этой победой. Мы знаем, что сегодня боролись изо всех сил и одержали достойную победу. Теперь мы просто наслаждаемся. Завтра нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Вот и всё. Мы никогда не заглядываем слишком далеко вперёд», — приводит слова Баркова сайт НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.