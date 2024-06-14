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Макдэвид вплотную приблизился к ассистентским рекордам Гретцки в плей-офф НХЛ

Макдэвид вплотную приблизился к ассистентским рекордам Гретцки в плей-офф НХЛ
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Этой ночью в Эдмонтоне (Канада) прошёл третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 3-й матч
14 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Форслинг, Барков) – 18:58 (4x4)     1:1 Фёгеле (Хенрик) – 21:49 (5x5)     1:2 Тарасенко (Луостаринен, Лунделль) – 29:12 (5x5)     1:3 Беннетт (Ткачук) – 33:57 (5x5)     1:4 Барков (Родригес, Райнхарт) – 35:31 (5x5)     2:4 Броберг (Макдэвид, Нурс) – 46:02 (5x5)     3:4 Маклауд (Кулак, Макдэвид) – 54:43 (5x5)    

Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 27-летнего канадца стало 29 передач в нынешнем плей-офф. Макдэвид вышел на третье место в истории по количеству ассистов в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли, обойдя Никиту Кучерова (27 в 2020) и Марио Лемье (28 в 1991) и сравнявшись с результатом Уэйна Гретцки 1987 года. Больше только у всё того же Гретцки (30 в 1985 и 31 в 1988).

Всего в нынешнем плей-офф на счету Макдэвида 34 (5+29) очка в 21 матче.

«Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня, там же в Эдмонтоне.

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