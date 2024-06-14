Бобровский — третий российский голкипер, кто одержал 15 побед в одном плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» уступил «Флориде Пантерз» (3:4). «Пантеры» повели в серии 3-0 и находятся в шаге от первого в своей истории Кубка Стэнли.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский записал на свой счёт 15-ю победу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский стал третьим российским голкипером, кто одержал 15 и более побед в одном плей-офф НХЛ. Ранее это удавалось вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому (16 — в сезоне-2020/2021 и 18 — в сезоне-2019/2020) и Николаю Хабибулину (16 — в сезоне-2003/2004).

Напомним, четвёртый матч финального противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.