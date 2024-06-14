Макдэвид высказался о положении «Эдмонтона» в финальной серии Кубка Стэнли

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз» (3:4).

«Нам нужно подготовиться к четвёртой игре и победить в ней, это всё, что мы можем сделать. Мы пытаемся понять, как победить. Мы не смогли одержать победу в трёх встречах финала, но у нас были как хорошие периоды, так и плохие. Так что мы ищем пути к победе», — приводит слова Макдэвида ESPN.

Всего в нынешнем розыгрыше плей-офф на счету Макдэвида 34 (5+29) очка в 21 матче.

«Эдмонтон Ойлерз» уступают 0-3 в серии и больше не имеют права на осечку. Четвёртый матч этого противостояния пройдёт в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 3:00 мск.