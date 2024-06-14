«Флорида» — в шаге от победы в Кубке Стэнли, отмена боя Макгрегора. Главное к утру
«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4:3) и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли (счёт серии 3-0), бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером, который должен был состояться на турнире UFC 303, отменён, стало известно имя самого подорожавшего футболиста Европы в сезоне-2023/2024. Главное к утру — подборке «Чемпионата».
- Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть в 3-м матче финала «Эдмонтон» и повести 3-0 в серии.
- Бой Макгрегора и Чендлера официально отменён.
- Стало известно имя самого подорожавшего игрока в Европе сезона-2023/2024.
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