«Флорида» — в шаге от победы в Кубке Стэнли, отмена боя Макгрегора. Главное к утру

«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4:3) и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли (счёт серии 3-0), бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером, который должен был состояться на турнире UFC 303, отменён, стало известно имя самого подорожавшего футболиста Европы в сезоне-2023/2024. Главное к утру — подборке «Чемпионата».