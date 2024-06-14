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14 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ

«Флорида» — в шаге от победы в Кубке Стэнли, отмена боя Макгрегора. Главное к утру
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«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (4:3) и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли (счёт серии 3-0), бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером, который должен был состояться на турнире UFC 303, отменён, стало известно имя самого подорожавшего футболиста Европы в сезоне-2023/2024. Главное к утру — подборке «Чемпионата».

  1. Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть в 3-м матче финала «Эдмонтон» и повести 3-0 в серии.
  2. Бой Макгрегора и Чендлера официально отменён.
  3. Стало известно имя самого подорожавшего игрока в Европе сезона-2023/2024.
  4. Линтон Васселл победил Валентина Молдавского раздельным решением судей.
  5. В «ПСЖ» определились с трансферной целью на проблемную позицию.
  6. Глава UFC Уайт заявил о сильной болезни Хамзата Чимаева.
  7. Гольцов в первом раунде победил Сантоса на турнире PFL 4.
  8. «Аль-Наср» готов сделать ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником мира — Marca.
  9. Финалистка «РГ»-2024 Паолини снялась с турнира в Берлине.
  10. Стали известны условия, на которых тен Хаг готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед».
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