Прямые трансляции матчей КХЛ на 7 января

В субботу, 7 января, любителям хоккея будут предложены прямые видеотрансляции следующих матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург). Начало в 15:00.

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Барыс» (Астана). Начало в 15:00.

«Атлант» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец). Начало в 17:00.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва). Начало в 17:00.

«Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург). Начало в 19:00.

Стоимость просмотра одного матча в прямом эфире составит от 29 рублей при оплате через систему электронных платежей и от 75 рублей при оплате с помощью СМС.

Для просмотра матчей необходимо:

— перейти по указанной выше ссылке либо выбрать «смотреть» напротив нужного матча в магазине «Чемпионат.com» – http://video.championat.com;

— нажать на поле «купить PIN-код»;

— заполнить форму и выбрать удобный способ оплаты.

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