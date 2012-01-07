Прямые трансляции матчей КХЛ на 7 января

В субботу, 7 января, любителям хоккея будут предложены прямые видеотрансляции следующих матчей регулярного чемпионата КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург). Начало в 15:00.
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Барыс» (Астана). Начало в 15:00.
«Атлант» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец). Начало в 17:00.
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва). Начало в 17:00.
«Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург). Начало в 19:00.
Стоимость просмотра одного матча в прямом эфире составит от 29 рублей при оплате через систему электронных платежей и от 75 рублей при оплате с помощью СМС.
Для просмотра матчей необходимо:
— перейти по указанной выше ссылке либо выбрать «смотреть» напротив нужного матча в магазине «Чемпионат.com» – http://video.championat.com;
— нажать на поле «купить PIN-код»;
— заполнить форму и выбрать удобный способ оплаты.
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