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"Анахайм" предложил контракт Перри, такой же, как у Гецлафа

"Анахайм" предложил контракт Перри, такой же, как у Гецлафа
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Как сообщалось ранее, «Анахайм» планирует подписать новый контракт с нападающим клуба Кори Перри.

По информации TSN, клуб предложит Перри многолетний контракт, аналогичный тому, который в прошлом сезоне подписал Райан Гецлаф, а это 5,325 миллиона долларов за сезон.

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