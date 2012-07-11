Минское "Динамо" договорилось с Тимом Стэплтоном

Минское «Динамо» достигло договорённости о переходе нападающего Тима Стэплтона, сообщает официальный сайт клуба. Минувший сезон 29-летний форвард провёл в «Виннипеге», сыграв в чемпионате НХЛ 63 матча и набрав в них 27 (11+16) очков. До этого Стэплтон играл в основном в АХЛ, а также два сезона провёл в финском «Йокерите».

«Мы рады, что удалось достичь данной договорённости с хоккеистом, которого хотели видеть в составе „зубров“ ещё в прошлом сезоне. Стэплтон обладает отличной скоростью и техническими характеристиками, подходит под нашу скоростную модель игры. Большим плюсом считаю и его опыт выступления не только в НХЛ, но и в Финляндии, где за игроком воочию мог наблюдать Кари Хейккиля. Надеюсь, что Тим сможет реализовать свои лучшие качества в минском „Динамо“, — отметил спортивный директор минского „Динамо“ Игорь Матушкин.