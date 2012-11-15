Мерескин: так не должно быть, чтобы болельщики собирали деньги клубу

Капитан новокузнецкого «Металлурга» Александр Мерескин подвёл итоги игры с «Амуром», в которой его команда победила со счётом 4:2, а также прокомментировал открытие специального благотворительного счёта в поддержку «Кузни».

«Главное, что мы победили. А так игра, конечно, была не самого лучшего качества. Было много ошибок и брака. Суетились и нервничали. Не самая наша лучшая игра, но мы довольны, что взяли 3 очка.

Слышал ли об инициативе болельщиков, которые сейчас на специальный расчётный счёт переводят свои деньги? Да, про это слышала вся команда. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, мы им очень благодарны, что они проявляют такую инициативу, что мы им небезразличны. Это показывает, что мы правильно делаем свое дело. А болельщикам просто огромное спасибо. Жалко, что с финансированием у нас проблемы и что болельщикам приходится вот так делать. Считаю, так не должно быть», — цитирует Мерескина «Спортивный портал Новокузнецка».