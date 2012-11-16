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Ялонен: игроки "Торпедо" потеряли настрой после глупого удаления Зайнуллина

Ялонен: игроки "Торпедо" потеряли настрой после глупого удаления Зайнуллина
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Главный тренер «Торпедо» Кари Ялонен после крупного поражения от ЦСКА со счётом 0:2 заявил, что команда потеряла настрой после пятиминутного удаления Зайнуллина в начале встречи.

«Команда потеряла настрой с глупым удалением Зайнуллина. С таким соперником после счета 0:2 было очень сложно вернуться в игру. Мы при этом потеряли целеустремлённость и нацеленность на победу, с которой выходили на игру, а соперник, наоборот, сыграл очень здорово. Не смогли сегодня ничего противопоставить ЦСКА», — цитирует наставника нижегородского клуба «Спорт-экспресс».

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