Белов: мне надо было лучше настроить команду на игру против "Спартака"

Главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов подвёл итоги матча со «Спартаком», в котором его подопечные уступили со счётом 2:3 ОТ.

«Хочу поздравить „Спартак“ с заслуженной победой. По такой игре хорошо, что мы сумели взять очко. „Спартак“, чувствуется, хорошо подготовился. Мы – наоборот. Я чувствую свою вину в этом поражении. Надо было подготовить команду в плане настроя. Почему в третьем периоде не играл Соколов? Мы старались играть в четыре звена. Пошли на это, чтобы усилить четвёртое звено. Тут ещё такой психологический момент: если бы молодой парень ошибся в такой ситуации, для него это было бы психологической травмой. В конце игры перешли на три звена», — приводит слова тренера официальный сайт казанской команды.