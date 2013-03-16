Белоусов: забили два раза в большинстве, после чего довели матч до победы

Главный тренер «Трактора» Валерий Белоусов подвёл итоги пятого матча серии плей-офф против «Авангарда», в котором его команда победила со счётом 4:0 и завершила серию в свою пользу — 4-1.

«Хочу поздравить свою команду с выходом в финал Восточной конференции. В общем-то мы готовились к сегодняшнему матчу, знали, что „Авангард“ будет играть только на победу. Хорошо, что мы выстояли в первом периоде, когда соперник играл очень хорошо. Во втором периоде использовали большинство два раза, после чего было делом техники довести матч до победы. Кто из соперников предпочтительнее, Уфа или Казань? В этом сезоне все соперники в плей-офф сильные, так что выбирать не приходится. На каждую команду нужно настраиваться, всё равно с кем-то придётся играть», — приводит слова наставника пресс-служба «Авангарда».