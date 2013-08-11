"Кузня" начала швейцарский сбор с победы над "Фрибургом"
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В стартовом товарищеском матче на своём швейцарском тренировочном сборе новокузнецкий «Металлург» добился победы над клубом «Фрибург-Гёттерон», переиграв соперника со счётом 3:2. Голы в составе «сталеваров» на свой счёт записали Максим Зюзякин, Александр Щербина и Антон Капотов. Ворота «Кузни» защищал Никита Ложкин. Следующий контрольный матч «Металлург» проведёт 15 августа, соперником новокузнецкой команды будет «Лозанна».
«Металлург» (Новокузнецк) — «Фрибург-Гёттерон» (Швейцария) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы у «Металлурга»: Зюзякин, Щербина, Капотов.
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