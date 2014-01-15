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"Чайка", "Снежные Барсы" и "Мамонты Югры" забросили соперникам по три шайбы

"Чайка", "Снежные Барсы" и "Мамонты Югры" забросили соперникам по три шайбы
Хоккей / МХЛ

В регулярном чемпионате МХЛ прошли очередные матчи.

В Нижнем Новгороде «Чайка» одолела «Стальных Лисов» из Магнитогорска — 3:2. Таким образом, хоккеисты «Чайки» прервали свою четырёхматчевую безвыигрышную серию.

В Тюмени «Тюменский Легион» всухую проиграл «Снежным Барсам» из Астаны — 0:3. Таким образом, обе команды продлили свои серии до четырёх матчей: «Тюменский Легион» — безвыигрышную, а «Снежные Барсы» — победную.

В Ханты-Мансийске «Мамонты Югры» взяли верх над курганским «Юниором» — 3:2. Для «Мамонтов Югры» это пятая победа подряд.

Молодёжная хоккейная лига. Регулярный чемпионат

МХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2014, среда. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
3:2
2:0, 1:2, 0:0
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Шураков – 08:31 (4x5), 2:0 – Ситнов (Вырин, Аляев) – 12:43 (5x5), 2:1 – Дорофеев (Гаршин, Бикбулатов) – 28:22 (5x5), 2:2 – Шингареев (Тимашов) – 29:39 (5x5), 3:2 – Вырин (Журавлёв) – 38:50 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2014, среда. 17:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Снежные Барсы
Астана
0:1 – Каиров (Церенок, Сагадеев) – 30:49 (5x4), 0:2 – Зубрицкий (Евдокимов) – 35:51 (4x5), 0:3 – Абрамов (Поздняков, Лихотников) – 55:47 (5x4)
МХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2014, среда. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
3:2
2:1, 1:0, 0:1
Юниор
Курган
1:0 – Варфоломеев (Погоришный) – 03:20 (5x5), 1:1 – Вершинин (Леонтьев) – 13:50 (5x5), 2:1 – Юнышев (Марченков, Хришпенц) – 15:30 (5x5), 3:1 – Петров (Варфоломеев) – 35:15 (5x4), 3:2 – Камалтдинов (Вершинин) – 58:06 (5x4)
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