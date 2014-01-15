"Чайка", "Снежные Барсы" и "Мамонты Югры" забросили соперникам по три шайбы

В регулярном чемпионате МХЛ прошли очередные матчи.

В Нижнем Новгороде «Чайка» одолела «Стальных Лисов» из Магнитогорска — 3:2. Таким образом, хоккеисты «Чайки» прервали свою четырёхматчевую безвыигрышную серию.

В Тюмени «Тюменский Легион» всухую проиграл «Снежным Барсам» из Астаны — 0:3. Таким образом, обе команды продлили свои серии до четырёх матчей: «Тюменский Легион» — безвыигрышную, а «Снежные Барсы» — победную.

В Ханты-Мансийске «Мамонты Югры» взяли верх над курганским «Юниором» — 3:2. Для «Мамонтов Югры» это пятая победа подряд.

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