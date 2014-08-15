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Лисовец: передачи первой тройки «Магнитки» с Мозякиным — космический уровень

Лисовец: передачи первой тройки «Магнитки» с Мозякиным — космический уровень
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Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец рассказал, с какими трудностями сталкивается на льду и кто является его кумиром.

«Бывают такие моменты, когда ты находишься с шайбой, и в голову приходит слишком много мыслей. Зреет много вариантов в конкретной ситуации: или этому передачу отдать, или тому, а может, вообще бросить. Горе от ума, наверное. Делать-то надо всё на раз-два, если хочешь играть в КХЛ. Терять время нельзя, решение следует принимать молниеносно.

Не могу сказать, что есть какой-то один кумир. Импонируют действия многих. Кросби, Овечкин, Дацюк классно играют. Как Павел мыслит, как принимает решения — это отличный пример. А ещё и первая тройка «Магнитки» с Мозякиным. Какие они исполняют передачи: залюбуешься! Космический уровень», — приводит слова Лисовца «Прессбол».

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