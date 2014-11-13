Вишневский: «Динамо» обыграло СКА за счёт самоотдачи и реализации моментов

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА.

«Победили СКА за счёт самоотдачи и хорошей реализации моментов. Тайм-аут действительно помог и команде, и лично Саше Ерёменко, он выручил нас несколько раз. Мы немного расслабились, а затем вернули игру под свой контроль.

Конечно, матч особенный. Игры очень интересные, жёсткие, быстрые. Мы, конечно, на каждую игру настраиваемся, но в подобных матчах немного по-особому», — цитирует Вишневского «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо» обыграло СКА со счётом 4:1.