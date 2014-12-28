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«Локо», «Алмаз» и «Юность» добились побед

«Локо», «Алмаз» и «Юность» добились побед
Хоккей / МХЛ

Очередные матчи в регулярном чемпионате МХЛ завершились в Санкт-Петербурге, Риге и Минске, где «Локо» добился победы над питерским «Динамо» — 5:3, ХК «Рига» со счётом 1:3 уступил «Алмазу», а «Юность» обыграла «Серебряных Львов» — 3:1.

В Санкт-Петербурге хозяева льда проигрывали 1:4 после 40 минут игры, но в третьем периоде сумели сократить разрыв в счёте до минимума. В итоге забить ещё один гол «Динамо» так и не сумело и при этом пропустило в пятый раз. В Риге «Алмаз» вырвал победу у местной команды, забросив три безответные шайбы в третьем периоде. В Минске «Юность» обыграла «львов» во второй раз за два дня.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2014, суббота. 17:00 МСК
Юность
Минск
3:1
0:0, 2:1, 1:0
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1:0 – Каракулько (Кашкар, Батуревич) – 26:19 (5x4), 2:0 – Желнеровский (Дюков) – 26:57 (5x5), 2:1 – Якименко – 30:45 (5x4), 3:1 – Каракулько (Кубраков, Вальков) – 52:13 (5x4)
МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2014, суббота. 17:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
3:5
0:1, 1:3, 2:1
Локо
Ярославль
0:1 – Рыжков (Колонистов) – 14:25 (5x5), 0:2 – Цветков (Колонистов, Полунин) – 23:44 (5x4), 0:3 – Турчанинов (Алексеев) – 25:25 (5x5), 1:3 – Ряшенцев (Дядюшко, Антипов) – 25:57 (5x5), 1:4 – Кулагин (Манухов) – 38:09 (5x4), 2:4 – Миронишин (Автомов) – 41:40 (5x5), 3:4 – Декало (Гаврилов) – 53:16 (5x4), 3:5 – Полунин – 57:11 (5x5)
МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2014, суббота. 18:05 МСК
ХК Рига
Рига
1:3
1:0, 0:0, 0:3
Алмаз
Череповец
1:0 – Кондратс (Галоха, Сарканис) – 10:39 (5x5), 1:1 – Моисеев (Лоновенко, Крылов) – 46:13 (5x5), 1:2 – Хабаров (Киселёв) – 55:18 (5x5), 1:3 – Степанов (Лоновенко) – 59:56 (en)
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