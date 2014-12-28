«Локо», «Алмаз» и «Юность» добились побед

Очередные матчи в регулярном чемпионате МХЛ завершились в Санкт-Петербурге, Риге и Минске, где «Локо» добился победы над питерским «Динамо» — 5:3, ХК «Рига» со счётом 1:3 уступил «Алмазу», а «Юность» обыграла «Серебряных Львов» — 3:1.

В Санкт-Петербурге хозяева льда проигрывали 1:4 после 40 минут игры, но в третьем периоде сумели сократить разрыв в счёте до минимума. В итоге забить ещё один гол «Динамо» так и не сумело и при этом пропустило в пятый раз. В Риге «Алмаз» вырвал победу у местной команды, забросив три безответные шайбы в третьем периоде. В Минске «Юность» обыграла «львов» во второй раз за два дня.