«Сибирь» не может вылететь из Владивостока
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Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» не может покинуть Владивосток из-за задержки рейса. Как сообщает официальный «твиттер» новосибирцев, вылет отложен минимум до 13:00 по московскому времени.
Напомним, что «Сибирь» сыграла во Владивостоке два матча за два дня, обменявшись победами с «Адмиралом». Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 6 февраля на выезде с ХК «Сочи».
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