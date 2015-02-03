«Сибирь» не может вылететь из Владивостока

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» не может покинуть Владивосток из-за задержки рейса. Как сообщает официальный «твиттер» новосибирцев, вылет отложен минимум до 13:00 по московскому времени.

Напомним, что «Сибирь» сыграла во Владивостоке два матча за два дня, обменявшись победами с «Адмиралом». Следующий матч подопечные Андрея Скабелки проведут 6 февраля на выезде с ХК «Сочи».