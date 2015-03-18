Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулёмин забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги с «Чикаго».

Россиянин забросил единственную шайбу «Айлендерс» на 45-й минуте встречи. Ассистировали ему Тайлер Кеннеди и Франс Нильсон. Также в текущем сезоне 28-летний хоккеист сделал 13 результативных передач в 72 матчах «регулярки».

Напомним, «Чикаго» на своём льду обыграл «Айлендерс» со счётом 4:1.