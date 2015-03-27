Зайцев: Ковальчук не в первый раз выполняет гадости, у Артюхина злого умысла нет

Известный в прошлом арбитр Александр Зайцев проанализировал эпизоды первого матча финальной серии Западной конференции между ЦСКА и СКА с участием Ильи Ковальчука и Александра Радулова, а также Евгения Артюхина и Дмитрия Калинина. Зайцев считает, что Ковальчук действовал умышленно, а Артюхин не хотел нанести травму сопернику.

«По моменту с участием Ковальчука и Радулова могу сказать, что Ковальчук уже не первый раз выполняет гадости, что его не красит. Назовём это так. В прошлом сезоне у него были моменты с какими-то непонятными драками, теперь в нынешнем чемпионате случился вот этот неприятный эпизод. Всё это говорит о том, что у команды что-то не получается. Естественно, отсюда начинаются эмоции, которые такому игроку непозволительны.

Что же касается Артюхина, то могу вам сказать: человек просто так играет. У него никакого злого умысла нет. Ему всё равно, кто перед ним – Калинин, Сидоров, Петров. Он просто так играет. Нанести травму человеку он не хотел, он никогда не делает специально. Евгений – такой человек. Он очень прямолинейный, со своей манерой. Могу вам сказать, что и когда он играл в Северной Америке, то даже тренер противоположной команды говорил: «Лучше с ним не связывайтесь». Поэтому здесь уже ничего не поделаешь», — цитирует Зайцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.