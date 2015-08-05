«Югра» обыграла чешскую «Бенатку» в контрольном матче

Ханты-мансийская «Югра» в своём заключительном контрольном матче на сборе в Чехии обыграла местную команду «Бенатка» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Волков, Бортников, Гусев и Угольников. Ранее на сборе в Чехии «Югра» проиграла «Авангарду» — 3:4 — и по буллитам уступила «Кузне» — 3:4.

Контрольный матч

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Бенатка» (Чехия) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).