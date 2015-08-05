«Югра» обыграла чешскую «Бенатку» в контрольном матче
Поделиться
Ханты-мансийская «Югра» в своём заключительном контрольном матче на сборе в Чехии обыграла местную команду «Бенатка» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Волков, Бортников, Гусев и Угольников. Ранее на сборе в Чехии «Югра» проиграла «Авангарду» — 3:4 — и по буллитам уступила «Кузне» — 3:4.
Контрольный матч
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Бенатка» (Чехия) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).
Комментарии
- 11 января 2024
-
17:46
-
17:31
-
17:20
-
17:07
-
16:55
-
16:43
-
16:31
-
16:17
-
16:06
-
15:50
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:35
-
12:20
-
11:55
-
11:46
-
11:30
-
11:15
-
10:58
-
10:50
-
10:41
-
10:28
-
10:05
-
09:45
-
09:20
-
08:55
-
08:47
-
08:20
-
08:06
Партнерский контент