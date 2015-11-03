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Защитник «Филадельфии» Медведев впервые в сезоне остался в запасе

Защитник «Филадельфии» Медведев впервые в сезоне остался в запасе
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Защитник «Филадельфия Флайерз» Евгений Медведев не попал в состав команды на сегодняшний матч с «Ванкувер Кэнакс». «Лётчики» проиграли со счётом 1:4. Это четвёртое поражение подряд. 33-летний хоккеист впервые оказался в запасе в нынешнем сезоне. В 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ Медведев набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-1».

«В последнем матче не было ничего хорошего, я получил «-1». Я работаю. Возможно, в следующий раз тренер даст мне шанс сыграть», – цитирует игрока NBC Sports.

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Новости. Хоккей
  • 14 августа 2026
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