«Амурские Тигры» дома разгромили «Сахалинских Акул»
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«Амурские Тигры» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своём льду переиграли «Сахалинских Акул». Хозяева обеспечили себе победу уже в первой трети матча — на шайбы Глеба Лушникова, Владислава Цурикова, Константина Чеботаева, Вадима Субботникова и Евгения Капунова гости ответили лишь голом Павла Широкова.
Во второй трети матча хабаровская команда забросила две безответные шайбы усилиямиДмитрия Шабурова и Глеба Лушникова. Довершил разгром гол Евгения Капунова в заключительной трети матча.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2015, пятница. 12:30 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Окончен
8 : 1
Сахалинские Акулы
Южно-Сахалинск
1:0 Лушников (Цуриков, Букарев) – 01:39 (5x5) 2:0 Цуриков (Чеботаев, Шабуров) – 08:36 (5x5) 3:0 Чеботаев (Шабуров, Тимченко) – 14:39 (5x4) 3:1 Широков (Чернов) – 18:43 (5x5) 4:1 Субботников (Крутий) – 18:56 (5x5) 5:1 Капунов – 19:09 (5x5) 6:1 Шабуров (Капунов) – 33:13 (5x5) 7:1 Лушников (Крутий) – 38:03 (5x5) 8:1 Капунов (Чеботаев, Шабуров) – 50:19 (5x5)
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