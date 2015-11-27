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«Амурские Тигры» дома разгромили «Сахалинских Акул»

«Амурские Тигры» дома разгромили «Сахалинских Акул»
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«Амурские Тигры» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своём льду переиграли «Сахалинских Акул». Хозяева обеспечили себе победу уже в первой трети матча — на шайбы Глеба Лушникова, Владислава Цурикова, Константина Чеботаева, Вадима Субботникова и Евгения Капунова гости ответили лишь голом Павла Широкова.

Во второй трети матча хабаровская команда забросила две безответные шайбы усилиямиДмитрия Шабурова и Глеба Лушникова. Довершил разгром гол Евгения Капунова в заключительной трети матча.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2015, пятница. 12:30 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Окончен
8 : 1
Сахалинские Акулы
Южно-Сахалинск
1:0 Лушников (Цуриков, Букарев) – 01:39 (5x5)     2:0 Цуриков (Чеботаев, Шабуров) – 08:36 (5x5)     3:0 Чеботаев (Шабуров, Тимченко) – 14:39 (5x4)     3:1 Широков (Чернов) – 18:43 (5x5)     4:1 Субботников (Крутий) – 18:56 (5x5)     5:1 Капунов – 19:09 (5x5)     6:1 Шабуров (Капунов) – 33:13 (5x5)     7:1 Лушников (Крутий) – 38:03 (5x5)     8:1 Капунов (Чеботаев, Шабуров) – 50:19 (5x5)    
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