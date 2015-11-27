«Амурские Тигры» дома разгромили «Сахалинских Акул»

«Амурские Тигры» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своём льду переиграли «Сахалинских Акул». Хозяева обеспечили себе победу уже в первой трети матча — на шайбы Глеба Лушникова, Владислава Цурикова, Константина Чеботаева, Вадима Субботникова и Евгения Капунова гости ответили лишь голом Павла Широкова.

Во второй трети матча хабаровская команда забросила две безответные шайбы усилиямиДмитрия Шабурова и Глеба Лушникова. Довершил разгром гол Евгения Капунова в заключительной трети матча.