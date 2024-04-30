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ХК ЦСКА объявил об уходе нападающего Сергея Плотникова

ХК ЦСКА объявил об уходе нападающего Сергея Плотникова
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Пресс-служба опубликовала благодарность нападающему Сергею Плотникову, который покинул клуб по окончании контракта.

«Спасибо за игру, Сергей! Плотников покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля. Нападающий перешёл в армейский клуб летом 2021 года. В активе форварда 228 матчей и 124 (62+62) очка. За это время Плотников вместе с командой выиграл два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом России. Также за время выступления в ЦСКА Плотников преодолел отметку в 500 набранных очков за карьеру в КХЛ. Желаем удачи и до встречи на льду!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» с таким же счётом в серии. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

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