Нападающий Сергей Плотников обратился к болельщикам ЦСКА после ухода из клуба

Нападающий Сергей Плотников записал видео, в котором обратился к болельщикам ЦСКА после своего ухода из клуба.

«Привет всем болельщикам ЦСКА. Наступил момент прощания. Я хотел бы вас поблагодарить за эти три сезона, за эти потрясающие эмоции, за вашу поддержку и терпение. Я не говорю вам «до свидания», я говорю: «до новых встреч!»— заявил Плотников.

Права на видео принадлежат ХК ЦСКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале ЦСКА.

В регулярном сезоне-2023/2024 КХЛ Плотников принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 26 (13+13) результативными действиями при показателе полезности «-1». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 33-летний форвард провёл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.