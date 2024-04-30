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«Металлург» продлил соглашение с голкипером Александром Смолиным

«Металлург» продлил соглашение с голкипером Александром Смолиным
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Хоккейный клуб «Металлург» продлевает соглашение с голкипером Александром Смолиным, сообщает пресс-служба «Магнитки». Новый срок действия контракта с 20-летним вратарём – до конца сезона-2025/2026.

В сезоне-2023/2024 Александр дебютировал в КХЛ. В матче с «Сочи» вратарь отбил 25 из 26 бросков и помог команде одержать победу со счётом 4:1. Кроме того, Александр дебютировал в Кубке Гагарина в полуфинальном матче с «Автомобилистом». Всего в КХЛ в активе Смолина четыре матча и две победы при 91,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,60.

Напомним, на пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Яковлев не смог принять участия в финальной серии из-за травмы. Опытный защитник находился на скамейке запасных «Металлурга» в качестве одного из помощников главного тренера Андрея Разина. Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.

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