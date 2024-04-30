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Спортдиректор «Динамо»: с Мироновым не договорились по деньгам, чисто финансовая тема

Спортдиректор «Динамо»: с Мироновым не договорились по деньгам, чисто финансовая тема
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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал о причинах ухода экс-капитана бело-голубых Андрея Миронова из клуба.

«Неплохая получилась история: интересная, весёлая, порой немного грустная, а главное — поучительная. А не договорились по деньгам, чисто финансовая тема», — цитирует Сопина ТАСС.

29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».

Напомним, ранее стало известно, что защитник с большой долей вероятности пополнит состав «Спартака». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло первое место. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили «Трактору» в четырёх матчах. «Спартак» также дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил «Металлургу».

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