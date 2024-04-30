«Металлург» продлил контракт с нападающим Юровым на один год

Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с нападающим Данилой Юровым. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 Данила играл и за «Металлург», и за «Стальные Лисы». Суммарно за два года в КХЛ нападающий провёл 110 матчей и заработал 12 (6+6) очков. В МХЛ: 37 игр и 52 (18+34) балла. В 2022 году форвард был выбран в первом раунде драфта НХЛ «Миннесотой Уйалд», став третьим после Евгения Малкина и Ильи Самсонова воспитанником магнитогорской школы хоккея, выбранным на драфте НХЛ.

В прошедшей регулярке Юров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями. В плей-офф 20-летний нападающий провёл 24 матча, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Данилы 219 игр и 73 (35+38) очка при показателе полезности «+33».