Крейчи: победы над «Детройтом» и «Торонто» придали нам направление
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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился впечатлениями после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором его команда выиграла со счётом 4:3.
«Мы выиграли пять встреч подряд, хотя, может, не всегда заслуживали победы. Но эти победы, особенно в Детройте и Торонто, стали для нас отправными точками и мы нашли направление, на котором можем выигрывать», — приводит слова Крейчи официальный сайт «Бостона».
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