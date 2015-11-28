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Крейчи: победы над «Детройтом» и «Торонто» придали нам направление

Крейчи: победы над «Детройтом» и «Торонто» придали нам направление
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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился впечатлениями после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором его команда выиграла со счётом 4:3.

«Мы выиграли пять встреч подряд, хотя, может, не всегда заслуживали победы. Но эти победы, особенно в Детройте и Торонто, стали для нас отправными точками и мы нашли направление, на котором можем выигрывать», — приводит слова Крейчи официальный сайт «Бостона».

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