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3 ноября в Дмитрове стартует женский Турнир четырёх наций

3 ноября в Дмитрове стартует женский Турнир четырёх наций
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Турнир четырёх наций среди женских молодёжных команд пройдёт в подмосковном Дмитрове с 3 по 7 ноября.

Помимо россиянок в соревнованиях примут участие команды Финляндии, Швеции и Германии.

4 ноября россиянки сыграют со сборной Финляндии, 5 ноября сойдутся на льду с немками, а 6 ноября поспорят за очки со шведками.

Напомним, в сентябре 2016 года национальная женская дружина уже сумела взять золото на аналогичных соревнованиях. Россиянки одержали победу во всех трёх матчах, положив в свою копилку 9 очков соответственно. На вторую ступень пьедестала поднялись представительницы сборной Чехии, бронза досталась немкам, четвёртое место оставили за собой австрийские хоккеистки.

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