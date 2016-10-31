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«Северсталь» одержала крупную победу над «Медвешчаком», забросив семь шайб

«Северсталь» одержала крупную победу над «Медвешчаком», забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» в Череповце одержала крупную победу над «Медвешчаком», встреча завершилась со счётом 7:3.

В первые два периода череповчане забросили пять шайб — отличились Даниил Вовченко, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Евсеенков, Руслан Карлин и Денис Ежов. Кроме того, Юрий Трубачёв сделал ассистентский хет-трик. В заключительном периоде «Медвешчак» навязал борьбу, усилиями Колби Дженовея, Лукаса Лессио и Эдвина Хедберга сократив отставание до двух шайб. Пыл гостей охладил Сергей Монахов, отправивший шестую шайбу в ворота хорватской команды. Окончательный счёт установил Павел Чернов — 7:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2016, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
7 : 3
2:0, 3:0, 2:3
Медвешчак
Загреб
1:0 – Вовченко (Трубачёв, Евсеенков) – 03:48 (5x4), 2:0 – Кагарлицкий (Чернов) – 05:38 (5x5), 3:0 – Евсеенков (Трубачёв, Трунёв) – 33:54 (5x4), 4:0 – Карлин (Монахов, Мазур) – 35:01 (5x5), 5:0 – Ежов (Вовченко, Трубачёв) – 36:31 (5x5), 5:1 – Дженовей (Хедберг) – 45:50 (5x5), 5:2 – Лессио (Ларкин, Макмиллан) – 52:38 (5x5), 5:3 – Хедберг (Парлетт, Паре) – 52:53 (5x5), 6:3 – Монахов (Магогин) – 55:12 (5x5), 7:3 – Чернов (Кагарлицкий, Полак) – 59:39 (en)

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