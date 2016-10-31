«Северсталь» одержала крупную победу над «Медвешчаком», забросив семь шайб

«Северсталь» в Череповце одержала крупную победу над «Медвешчаком», встреча завершилась со счётом 7:3.

В первые два периода череповчане забросили пять шайб — отличились Даниил Вовченко, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Евсеенков, Руслан Карлин и Денис Ежов. Кроме того, Юрий Трубачёв сделал ассистентский хет-трик. В заключительном периоде «Медвешчак» навязал борьбу, усилиями Колби Дженовея, Лукаса Лессио и Эдвина Хедберга сократив отставание до двух шайб. Пыл гостей охладил Сергей Монахов, отправивший шестую шайбу в ворота хорватской команды. Окончательный счёт установил Павел Чернов — 7:3.

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