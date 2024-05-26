Дементьев: не хватает только Василевского, чтобы полностью украсить плей-офф НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил влияние вратарей Игоря Шестёркина и Сергея Бобровского на игру в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз».

«Мне очень сильно импонирует пара «Флорида» — «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Стэнли. Настолько серьёзные вратари в обеих командах, что они осложняют задачу атакующим игрокам сделать результат. Посмотрите, в этом матче 2:1, в предыдущей игре было 3:0, но третья шайба была заброшена в пустые ворота, а вторую сам хоккеист «Рейнджерс» Лафреньер переправил в ворота Шестёркина. Всегда говорилось, что в плей-офф огромное значение имеет игра вратарей, и вот столкнулись лбами два наших ведущих вратаря. Не хватает только Василевского, чтобы полностью украсить этот плей-офф НХЛ», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Вчера, 25 мая, в Нью-Йорке завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ). «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.