Капитан «Далласа»: без Эттингера мы бы не победили сегодня

Нападающий и капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн отметил вклад голкипера своей команды Джейка Эттингера в сегодняшнюю победу «звёзд» во втором матче серии полуфинала Кубка Стэнли над «Эдмонтон Ойлерз» (3:1).

«Очевидно, мы бы не выиграли этот матч без Эттингера. Они вышли заряженными. Джейк был невероятен. Он начал играть немного лучше во втором и третьем периодах, вошёл в игру. Если мы сделали это, значит мы были лучше», — приводит слова Бенна официальный сайт НХЛ.

Напомним, сам Бенн в этой встрече отметился голом и результативной передачей.

Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

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