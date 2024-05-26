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Капитан «Далласа»: без Эттингера мы бы не победили сегодня

Капитан «Далласа»: без Эттингера мы бы не победили сегодня
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Нападающий и капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн отметил вклад голкипера своей команды Джейка Эттингера в сегодняшнюю победу «звёзд» во втором матче серии полуфинала Кубка Стэнли над «Эдмонтон Ойлерз» (3:1).

«Очевидно, мы бы не выиграли этот матч без Эттингера. Они вышли заряженными. Джейк был невероятен. Он начал играть немного лучше во втором и третьем периодах, вошёл в игру. Если мы сделали это, значит мы были лучше», — приводит слова Бенна официальный сайт НХЛ.

Напомним, сам Бенн в этой встрече отметился голом и результативной передачей.

Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)     3:1 Линделль (Бенн, Джонстон) – 57:57 (en)    
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