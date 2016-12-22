Нападающий Томаш Суровы вернулся в «Слован»

Словацкий нападающийвернулся в братиславский «Слован», за который он выступал в сезонах 2014-2015 и 2015-2016 годов, информирует официальный сайт клуба.35-летний форвард начал этот сезон в чемпионате Словакии, выступая за «Банска-Бистрицу». Он набрал 38 (15+23) очков в 31 матче и делит первое место в гонке бомбардиров лиги с Ладиславом Надем.В КХЛ Суровы также выступал за рижское и минское «Динамо», ЦСКА и пражский «Лев».