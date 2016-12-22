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175 лет назад
2016
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«Спартак» прибыл на матч с «Локомотивом» на ретро-автобусе «Фердинанд»
22 декабря 2016, четверг. 17:35.
Хоккей
Московский «Спартак» прибыл на ретро-матч с ярославским «Локомотивом» на ретро-автобусе ЗИС 8, который выпускался на Московском автомобильном заводе им. Сталина с 1934 по 1936 год. В народе его помнят по прозвищу «Фердинанд».
—
https://twitter.com/croulmane/status/811941546442559488
>>> Самый необычный матч сезона КХЛ. Ретро от «Спартака». LIVE
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Спартак
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Новости. Хоккей
22 декабря 2016, четверг
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