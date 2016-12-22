«Спартак» прибыл на матч с «Локомотивом» на ретро-автобусе «Фердинанд»

Московский «Спартак» прибыл на ретро-матч с ярославским «Локомотивом» на ретро-автобусе ЗИС 8, который выпускался на Московском автомобильном заводе им. Сталина с 1934 по 1936 год. В народе его помнят по прозвищу «Фердинанд».