Матч Ночной лиги впервые прошёл в вотчине Деда Мороза — Великом Устюге

Матч любительского чемпионата страны впервые прошёл в вотчине Деда Мороза, как называют город Великий Устюг — на площадке «Мороз-Арены» встречались команды «Фрегат» (Котласс) и «Помор» (Архангельск), выступающие в дивизионе «Любитель 40+» отборочного этапа Ночной лиги в Вологодской области.О том, как проходил этот матч, рассказал один из его участников, нападающий «Помора» Андрей Щелоков.«Нам на протяжении почти всей встречи приходилось быть в роли догоняющих. Одно время котлашане даже вели в счёте с разницей в две шайбы – 5:3. Тем не менее в третьем периоде наша команда настигла формальных хозяев льда и даже вышла вперёд – 6:5. К сожалению, затем у «Помора» последовало удаление, и хоккеисты «Фрегата» в большинстве сравняли счёт – 6:6. Матч так и завершился. Думаю, игра понравилась всем болельщикам, среди которых были любители хоккея из Архангельска и Котласа», — цитирует Щелокова «Правда Севера».