Бобров: никто не сомневался, что мы сегодня победим «Локомотив»

Нападающий московского «Спартака»поделился своими впечатлениями от победы над ярославским «Локомотивом» в ретроматче. Игра завершилась со счётом 2:1.«Матч был тяжёлый, настоящая битва. Никто не сомневался, что мы сегодня выиграем, настраивались на победу, потому что был ретроматч. Столько болельщиков пришло, мы не могли их подвести. Когда я удалился, ребята выстояли меньшинство. Для меня персонально это был тяжёлый момент. Я сидел на скамейке и не мог ничем помочь. Ну и в концовке не легко было, но смогли удержать. Эмоций много, очень рады, что победили. У нас есть день, чтобы всё «переварить», перезагрузиться и уже настраиваться на следующую игру», — сказал Бобров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.