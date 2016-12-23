Вишневский: «Торпедо» после перерыва давно не играло, но это не оправдание

«Сейчас каждая игра будет тяжёлая. Матчей становится всё меньше, и каждая команда старается забраться повыше в турнирной таблице, попасть в восьмёрку. Все команды бьются. После перерыва давно не играли, но это не оправдание. Мы давали сопернику создавать моменты, которые они использовали. И были моменты, которые мы сами не использовали. Первый гол «Динамо» — это тактическая ошибка, просмотрели игрока. Есть ли логика, что основное время закончилось вничью? У обеих команд были моменты, счёт мог измениться в любую сторону, у «Динамо» это получилось сделать.
Обе команды бились до конца, мы практически выстояли удаление в овертайме. Плохо сыграли, пропустили», — цитирует Вишневского пресс-служба клуба.