«Тампа» обыграла «Сент-Луис», уступая 0:2, Василевский сделал 21 сейв

«Сент-Луис» по ходу первого периода повёл со счётом 2:0 — на 15-й минуте с интервалом в 32 секунды отличились Дэвид Перрон и Уэйд Миган. Во втором периоде «Тампа» отыгралась благодаря голам Брайана Болла (30-я минута) и Майкла Бурниваля (38). В третьем периоде за «Лайтнинг» отличились Александр Киллорн (46) и Джонатан Друен (59, 60).
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок по своим воротам. Защитник Никита Нестеров провёл на льду 13 минут. Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 17 минут.
Видео гола Киллорна можно посмотреть здесь: https://twitter.com/TBLightning/status/812131457388920832.