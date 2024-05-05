Участник чемпионатов мира и Олимпийских игр в составе сборной Норвегии скончался в 31 год

Нападающий Александр Райхенберг, выступавший на Олимпийских играх и чемпионатах мира за сборную Норвегии, скончался в возрасте 31 года.

Об это сообщил его клуб «Лиллехаммер». «Хоккейный клуб «Лиллехаммер» с большой печалью получил сегодня известие о кончине Александра Райхенберга. Невероятно грустно думать о том, что он никогда не услышит радостных возгласов зрителей на «Эйдсива Арене»» и что мы, сидевшие на трибунах, больше не увидим игрока с широкой улыбкой, невероятными финтами и мощным броском. Мы всегда будем помнить его как артиста. Мы выражаем соболезнования семье, близким и товарищам по команде», — говорится в заявлении клуба.

Причина смерти хоккеиста не сообщается.

Райхенберг выступал на международном уровне за команду Норвегии на ЧМ в 2017 и 2019 годах, на Олимпийских играх — 2022, а также на ЮЧМ в 2010 и в 2012 годах.