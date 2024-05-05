Генменеджер «Вашингтона»: на Овечкина несправедливо оказывается слишком большое давление

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о критике капитана Александра Овечкина из-за снизившейся результативности.

«Я не думаю, что это справедливо, – ему 38 лет. Мы не можем прийти и сказать, что он должен тащить нас или забивать 50 голов. На Овечкина оказывается большое давление. Наверное, это несправедливо — ожидать, что в свои 38 лет он будет вести нас в атаку. Но мы потеряли пару игроков нападения. К нам приходят молодые ребята. Вот в таких обстоятельствах мы находимся и собираемся обратиться за помощью и в этом вопросе, если сможем её найти», — приводит слова Маклеллана Russian Machine Never Break.

Напомним, в серии первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин не набрал ни одного очка, что стало худшим результатом за всю его карьеру в НХЛ.