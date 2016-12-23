«Торонто» разгромил «Колорадо», Зайцев набрал 2 очка, Варламов пропустил 5 шайб

В составе «Торонто» дубль оформил Назем Кадри (19-я и 54-я минуты), ещё по голу забили Остон Мэттьюс (8), Коннор Браун (12), Джеймс ван Римсдайк (27) и Фредерик Готье (29).
Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев отметился двумя голевыми передачами. Нападающий Никита Сошников провёл на льду 10 минут. Голкипер Фредерик Андерсен оформил шат-аут, отразив 38 бросков. Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отыграл чуть менее 29 минут, пропустил 5 шайб и был заменён на Кэлвина Пикара. Защитник Фёдор Тютин провёл на льду 18 минут, Никита Задоров — 16.
Это поражение стало для «Колорадо» пятым подряд.
Видео гола Мэттьюса можно посмотреть здесь: https://twitter.com/NHL/status/812125092117381120.