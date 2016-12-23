Кросби: в третьем периоде «Блю Джекетс» были гораздо сильнее

Капитан «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал разгром от «Коламбус Блю Джекетс» (1:7) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.«Первый период мы провели очень хорошо. Во втором соперник действовал чуть получше. Очевидно, что в третьем они были гораздо сильнее. Мы допустили несколько ошибок. Мы выходили на период с правильным настроем, но они забили быстрый гол. К сожалению, мы не смогли перехватить инициативу», — цитирует Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.