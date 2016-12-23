Ландеског: 0:6 — это стыд

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал разгром от «Торонто Мэйпл Лифс» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Конечно, сейчас мы испытываем большое разочарование. Но ничего не сдвинется с места, если мы будем жалеть себя. Нужно копать глубже и стараться лучше. Да, мы столкнулись с «горячим» вратарём, без сомнения. Но в любом случае мы не могли позволить себе пропустить шесть голов. Это стыд», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
>>> Варламов пропустил 5 голов после 18 бросков в игре с «Торонто» и был заменён: https://www.championat.com/hockey/news-2671182-varlamov-propustil-5-golov-posle-18-broskov-v-igre-s-toronto-i-byl-zamenjon.html