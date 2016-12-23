Жюльен: Ягр раньше играл за нас, поэтому очень приятно быть частью этого

Главный тренер «Бостон Брюинз»прокомментировал достижение Яромира Ягра — форвард вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю лиги. Чешский хоккеист выступал за «Брюинз» и дошёл вместе с командой до финала розыгрыша Кубка Стэнли.«Он заслуживает такого сильного внимания. Он раньше играл за нас, поэтому очень приятно быть частью этого. Хотя лучше бы он добился этого в игре с другой командой», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.