Жюльен: Ягр раньше играл за нас, поэтому очень приятно быть частью этого

Главный тренер «Бостон Брюинз» Клод Жюльен прокомментировал достижение Яромира Ягра — форвард вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю лиги. Чешский хоккеист выступал за «Брюинз» и дошёл вместе с командой до финала розыгрыша Кубка Стэнли.
«Он заслуживает такого сильного внимания. Он раньше играл за нас, поэтому очень приятно быть частью этого. Хотя лучше бы он добился этого в игре с другой командой», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
>>> Ягр вышел на чистое второе место по набранным очкам в истории НХЛ: https://www.championat.com/hockey/news-2671126-jagr-vyshel-na-chistoe-vtoroe-mesto-po-nabrannym-ochkam-v-istorii-nhl.html